بعد استشهاد 8 غالبيتهم من الأطفال بقصف النظام على جبل الزاوية.. مقاتلة روسية تقصف محيط مدينة إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، 4 غارات جوية نفذتها مقاتلة روسية على منطقة الشيخ يوسف على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، دون معرفة حجم الخسائر والأضرار حتى اللحظة، تزامن ذلك مع تحليق طائرة حربية روسية ثانية في أجواء منطقة “خفض التصعيد”.

و وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، استشهاد 8 مدنيين من بينهم 6 أطفال وامرأة ورجل، جراء قصف مدفعي طال مناطق متفرقة من منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث توزعوا على النحو الآتي: في بلدة بليون استشهد طفلين وفي بلدة ابلين استشهد 5 وهم رجل وزوجته وأطفالهم الثلاثة وفي قرية بلشون استشهد طفل، بالإضافة إلى إصابة نحو 16 مدنيًا آخرين جراء القصف المدفعي من قِبل قوات النظام، والذي طال المناطق آنفة الذكر.