بعد استهداف الموقع بصاروخ مجهول.. رتل عسكري لقوات “التحالف الدولي” يتفقد سجن الصناعة في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة: توجه رتل عسكري من قوات “التحالف الدولي” إلى سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، انطلق من مدينة الشدادي بريف الحسكة، لتفقد الموقع الذي استهدفه صاروخ ليلة أمس.

ويتألف الرتل من 5 مدرعات أمريكية، تزامنا مع تحليق للطيران المروحي التابع ” للتحالف” في سماء المنطقة.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم إلى سقوط صاروخ بالقرب من الجدار الخارجي لسجن غويران الذي يضم سجناء من قيادات وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بمدينة الحسكة، وتشير المعلومات بأن الصاروخ انطلق من منطقة خارج الحسكة ويرجح أن مصدره المجموعات التابعة لإيران، حيث كان الهدف هو قاعدة عسكرية صغيرة تابعة للقوات الأميركية والمخابرات الغربية تبعد عن سجن غويران عشرات الأمتار، وسقط الصاروخ بأطراف السجن من جهة القاعدة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات الأميركية عمدت إلى إنزال العلم الأميركية من القاعدة هذه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تحسباً لأي استهداف محتمل عليها، كما يتواجد مقرات عسكرية تابعة للقوات العسكرية العاملة بمناطق الإدارة الذاتية بمنطقة القاعدة أيضاً.