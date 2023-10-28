بعد استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية إلى إدلب.. تركيا تعزز مواقعها في منطقة “بوتين-أردوغان”

محافظة إدلب: استقدمت القوات التركية خلال الساعات الفائتة، رتلا عسكريا عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع الجانب التركي شمالي إدلب، يضم أكثر من 22 آلية عسكرية محملة بمواد لوجستية وعسكرية، حيث اتجه الرتل نحو بلدة تفتناز بريف إدلب مقابل مناطق سيطرة قوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 24 تشرين الأول الجاري، استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية نوعية إلى نقاط تواجد قواتها في محيط منطقة “بوتين-أردوغان” شمال غربي سورية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التعزيزات وصلت في 24 تشرين الأول، وتمركزت في نقاط تواجد القوات بالقرب من كفرنبل ومطار أبو الظهور العسكري.

وتتألف التعزيزات من مسيرات من طراز “غاستيلو” محدثة روسية الصنع وهي لأهداف انتحارية، ومنصات إطلاق مسيرات هجومية من طراز FPV روسية الصنع ومزودة بنظام الواقع الافتراضي المعزز، وذلك، للمرة الأولى التي تدخل تلك المسيرتين للخدمة في سورية.

إضافة إلى 35 آلية عسكرية ولوجستية، ومدافع وراجمات وجنود.