بعد استقدام تعزيزات برية.. هبوط طائرة شحن أمريكية برفقة مروحية في قاعدة خراب الجير شمال الحسكة

محافظة الحسكة: هبطت مساء اليوم طائرة شحن للقوات الأمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية برفقة طائرة مروحية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من الأراضي العراقية.

جاء ذلك بعد ساعات من استقدام قوات “التحالف الدولي” اليوم، قافلة عسكرية، مؤلفة من 38 شاحنة، من بين الشاحنات سيارتي “همر”، والبقية شاحنات مغلقة محملةً بمواد عسكرية ولوجستية وصناديق مغلقة قادمة من إقليم كردستان العراق باتجاه قاعدة تل بيدر على طريق M4 شمال الحسكة.

وفي 23 من كانون الثاني الجاري، إلى هبوط طائرة شحن أمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية، برفقة طائرة حربية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي