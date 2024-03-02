بعد استقدام تعزيزات لتمشيط البادية.. خلايا “التنظيم” تشتبك مع الفرقة 18 و”الدفاع الوطني” بريف حمص الشرقي

بعد استقدام تعزيزات لتمشيط البادية.. خلايا “التنظيم” تشتبك مع الفرقة 18 و”الدفاع الوطني” بريف حمص الشرقي

محافظة ديرالزور: اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وعناصر من الفرقة 18 عناصر “الدفاع الوطني” من جهة أخرى، بالقرب من حقل الضبيات للغاز بريف حمص الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وتشهد البادية نشاطا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير، تنطلق منها هجمات “التنظيم” ضد مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية كبيرة للفرقة 17 بدير الزور، قادمة من دمشق، ضمت آليات عسكرية ومدرعات وسيارات عسكرية “زيل” تحمل جنود وأسلحة، تحضيرا لبدء حملة تمشيط في البادية بحثا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.