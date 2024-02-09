بعد استقدام عناصر وآليات.. الميليشيات الإيرانية تبدأ بهدم الأبنية التي طالتها الضربات الجوية الأمريكية في مدينة الميادين

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات الموالية لإيران بدأت بهدم ما تبقى من الأبنية التي استهدفتها الضربات الجوية الأمريكية في مدينة الميادين شرقي دير الزور مؤخراً، حيث استقدمت عناصر وآليات حفر وشاحنات للمدينة، وذلك بغية هدم الأبنية وترحيل الأنقاض واستخراج الوثائق الهامة والتأكد أيضاً من عدم وجود قتلى.

وشملت عمليات الهدم كلاً من، مقر فيلا أبو العباس ومقر الوحدة 313 وسجن الوحدة 313 بعد تفريغه وبناء سكني آخر ضمن منطقة (المربع الأمني الإيراني الواقع بالقرب من دوار البلعوم بمدينة الميادين) وهي عبارة عن تجمع تابع لحزب الله اللبناني.

وأشارت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، بأن الميليشيات التابعة لإيران عمدت خلال الساعات القليلة الفائتة إلى نقل سلاح وذخائر من مناطق نفوذها في دير الزور إلى مناطق أكثر تحصيناً عند الحدود السورية-اللبنانية بريف دمشق، حيث انطلقت 5 شاحنات من الميادين والبوكمال بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، 3 منها محملة بأسلحة وذخائر واثنين فارغتين للتمويه، متوجهة إلى ريف دمشق حيث وصلت إلى الحدود السورية-اللبنانية، وجرى تخزين الأسلحة بمواقع محصنة ضمن أنفاق بجرود تسيطر عليها ميليشيا حزب الله اللبناني بعسال الورد والطفيل، وذلك تخوفاً من استهدافات جوية أميركية محتملة على مواقع الميليشيات بدير الزور في ظل الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.