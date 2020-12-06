بعد استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية.. القوات التركية تستهدف وتُدمر مواقع عسكرية لها في ريف أبو راسين

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف التركي على ريف أبو راسين (زركان)، حيث استهدفت مستودع ذخيرة ومواقع عسكرية لقوات النظام في قرية حرملة بريف الحسكة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، وسط معلومات عن ورود قتلى وجرحى من حراس المستودع.

كما سقطت قذائف مدفعية على منازل المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري، اليوم، استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية من مواقعها في الخطوط الخلفية، وشملت أسلحة ثقيلة ودبابات إلى النقاط الأمامية في ريف أبو راسين، دون معرفة الأسباب.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد استهدف، أمس، نقاطاً عسكرية للقوات التركية في قاعدتي باب الخير وداودية بريف الحسكة، ما أدى إلى تحقيق إصابات، وسط معلومات عن مقتل عنصرين وجرح آخرين من القوات التركية في قاعدة باب الخير بصاروخ موجه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، حركة نزوح للمدنيين شهدتها قرى وبلدات أبو رأسين “زركان” نحو القرى والبلدات الشرقية، وذلك خوفاً من القصف التركي الذي يطال المنطقة بشكل متصاعد خلال الفترة الأخيرة، في حين، رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل السبت – الأحد قصفًا صاروخيًا تركيًا طال قرى وبلدات ” دادا عبدال، نويحات، صفا، حجي بوبي، تل حرمل، وخطوط الجبهة الفاصل بشكل كامل وأطراف أبو راسين، حيث تسبب القصف بحدوث أضرار مادية في منازل المدنيين، بالإضافة لإصابة اثنين من عناصر قوات النظام بجراح.

وقصفت القواعد العسكرية التركية المتمركزة في مناطق “نبع السلام”، مساء الأمس، مناطق بالقرب من مواقع قوات النظام عند أطراف بلدة أبو راسين ( زركان) بريف الحسكة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور دادا عبدال ونويحات وبسيس ومطموره في المنطقة ذاتها.