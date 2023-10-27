بعد استهدافها لإدلب.. غارات جوية روسية تطال سهل الغاب وجبل الأكراد

نفذ الطيران الحربي الروسي ضربتين جويتين، حيث طالت الضربة الأولى قرية السرمانية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، أما الضربة الثانية طالت تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبذلك ترتفع عدد الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم إلى 3 ضربات ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وفي سياق متصل، استهدفت فصائل “الفتح المبين” مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام على محور مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن سقوط جرحى.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، بأن الطيران الحربي الروسي نفذ غارة جوية، على محور الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”. وفي سياق متصل، استهدفت فصائل “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة، مواقع تجمع لقوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي.