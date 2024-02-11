بعد استهداف “التنظيم” عناصر “قسد”.. الأخيرة تعتقل 3 أشخاص تزامنا مع تحليق طيران مروحي في أجواء ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قبل قليل، 3 أشخاص بينهم صاحب محل الأجهزة الخليوية، في حملة مداهمة نفذتها في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، على خلفية مقتل عنصر وإصابة الآخر من عناصر “قسد” في هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل خلايا “التنظيم” في سوق البلدة، حيث جرى اقتيادهم إلى مركز أمني لدى “قسد” دون معرفة مصيرهم.

بينما لاتزال الحملة مستمرة، وسط إغلاق الطريق العام في بلدتي ذيبان والحوايج في الريف الشرقي بدير الزور، تزامنا مع تحليق لطيران مروحي تابع لـ “التحالف الدولي” في أجواء بلدة ذيبان.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب الآخر بجراح متفاوتة، في هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء تواجدهما في سوق بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن أحد العناصر جرى استهدافه داخل محل الأجهزة الخليوية في البلدة، أما العنصر الثاني جرى استهدافه على الطريق بالقرب من محل ذاته، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي موازاة ذلك، جرى إغلاق المحلات التجارية في سوق بلدة ذيبان خوفا من الاستهدافات.