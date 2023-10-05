بعد استهداف القاعدة التركية.. الأخيرة تقصف 12 موقعاً ضمن مناطق النظام والقوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: جددت القوات التركية، قصفها بالمدفعية الثقيلة، كل من بلدة دير جمال وكفرنايا و تل رفعت و البيلونية وكفر ناصح و الشعالة وتل مضيق وسد الشهباء بريف حلب الشمالي، والمالكية والزيارة وكالوته وكوندي مازن بناحية شرا بريف عفرين شمالي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وجاء القصف بعد استهداف قوات النظام، قاعدة للقوات التركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة “درع الفرات” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

في حين أصيب عنصران من قوات النظام بجروح متفاوته، على خلفية رد القوات التركية بقذائف المدفعية، على مصادر القصف التابعة لقوات النظام، في قرية مياسة بناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري، في ريف حلب الشمالي.