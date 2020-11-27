بعد استهداف القواعد العسكرية التركية لمواقعها.. القوات الكردية تستهدف بقذيفة مدفعية مشفى في مدينة إعزاز شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سقطت قذيفة مدفعية أمام مشفى في مدينة إعزاز، مساء اليوم، أطلقتها القوات الكردية من مناطق انتشارها في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل قليل، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات” على قريتي مرعناز وشوارغة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

كما سقطت قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها على مواقع في قرية صوغانكة التابعة لناحية شيراوا، بريف حلب الشمالي الغربي، ضمن مناطق سيطرة القوات الكردية.