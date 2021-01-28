بعد استهداف حاجز للفرقة الرابعة غربي درعا.. مسلحون يستهدفون حاجزين للمخابرات الجوية بالريف الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قام مسلحون مجهولون مساء اليوم الخميس، باستهداف حاجزين اثنين يتبعان للمخابرات الجوية في ريف درعا الشرقي، بالأسلحة الرشاشة، الحاجز الأول واقع بين الغارية الشرقية والغارية الغربية، بينما الثاني يقع بين صيدا والغارية الغربية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، ونشر المرصد السوري منذ قليل، أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة، عند مغيب شمس اليوم الخميس، حاجزاً لقوات الفرقة الرابعة في القسم الشمالي من بلدة سحم الجولان ضمن منطقة “حوض اليرموك” بريف درعا الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن مسلحين مجهولين، اغتالوا بالرصاص رئيس بلدية بلدة ناحتة، اليوم، أمام منزله في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 870 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 586، وهم:161 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 264 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و113 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.