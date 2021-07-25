بعد استهداف عفرين وإصابة 8 مدنيين جلهم أطفال ونساء.. القوات التركية والفصائل تجدد القصف البري على مناطق انتشار القوات الكردية

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية في كل من مرعناز ومناطق أُخرى شمالي حلب وريف عفرين الجنوبي، يأتي ذلك بعد سقوط عدة قذائف صاروخية على الأحياء السكنية لمدينة عفرين مما أسفر عن إصابة 8 مدنيين من بينهم 4 أطفال ومواطنتين، في حين أصيبت مواطنة جراء سقوط قذيفة صاروخية على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

و رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق من اليوم، سقوط عدة قذائف صاروخية على وسط الأحياء السكنية لمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث طال القصف دوار معراتة وطريق راجو وشارع الفيلات وسط أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين، ولم يتبين مصدر إطلاق القذائف إذا ماكان من قِبل قوات النظام، أو القوات الكردية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار في 25 يوليو الحالي إلى أن عدد الخسائر البشرية جراء القصف المدفعي على مدينة عفرين ارتفع إلى شهيدين وهم: طفل وشخص مجهول الهوية، إضافة إلى إصابة 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال بعضهم بحالات حرجة، مما يرجح ارتفاع عدد الخسائر البشرية.