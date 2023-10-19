بعد استهداف قاعدة “التنف”.. قوات”التحالف الدولي” تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في قاعدة الشدادي بريف الحسكة

محافظة الحسكة: أجرت قوات “التحالف الدولي” اليوم تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية ضمن قاعدتها العسكرية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وذلك في إطار استمرار رفع القدرات القتالية ضمن القواعد العسكرية التابعة لقوات “التحالف الدولي”تحسباً من وقوع هجمات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، البوم إلى سماع دوي انفجارات ضمن قاعدة حقل كونيكو للغاز التابعة للتحالف الدولي بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، وسط تحليق لطائرات التحالف الحربية والمروحية في أجواء المنطقة لوقت طويل.

وتعرضت قاعدة التنف التابعة لقوات “التحالف الدولي” ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات “التحالف الدولي”.

وأدى الهجوم إلى إسقاط قوات “التحالف الدولي” لاثنين من المسيرات بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.