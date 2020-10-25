بعد استهداف قوات النظام نقطة عسكرية لـ”قسد”.. طائرات “التحالف الدولي” تقصف مصادر النيران في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت طائرات “التحالف الدولي” مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في بلدة القورية على ضفة نهر الفرات، بعد أن استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة وقذائف “أربيجي”، نقطة لـ”قوات الدفاع الذاتي” التابع لـ”قسد” في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد، في 25 أيلول/سبتمبر الفائت، سقوط عدة قذائف “هاون” بالقرب من نقطة لـ”الدفاع الذاتي” التابع لـ”قسد” في قرية الدحلة بريف دير الزور.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام المتمركزة في الضفة الأخرى لنهر الفرات أطلقت تلك القذائف، بينما ردت “قسد” باستهداف مواقع مصادر النيران.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 18 آب/أغسطس الفائت، بأن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، أطلقوا الرصاص العشوائي، باتجاه نقاط “قسد” و”التحالف الدولي” جنوب حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 آب/أغسطس الفائت، تبادلاً لإطلاق النار، بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين عند ضفة نهر الفرات غرب بلدة الطيانة شرق دير الزور من جانب، وقوات النظام المتمركزة على الضفة الغربية للنهر من جانب آخر.