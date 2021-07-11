بعد استهداف مناطق القوات الكردية.. القوات التركية تقصف مناطق نفوذ قوات “مجلس الباب العسكري وجبهة الأكراد” بالريف الحلبي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها صباح اليوم الأحد، على مناطق في العريمة وكورهيوك ومزرعة الفوارس ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس الباب العسكرية وجبهة الأكراد، ما أدى لأضرار مادية، ولا معلومات عن إصابات. وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في تل جيجان وسد الشهباء وعلقمية وشوارغة ومرعناز، وذلك فجر اليوم الأحد، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في السادس من الشهر الجاري، إلى مقتل عنصر من القوات الكردية، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها أمس الاثنين، جراء استهداف القوات التركية قرية السد بريف حلب الشمالي. على صعيد متصل، جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها بالأسلحة الثقيلة، على قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، حيث سقطت قذائف في سموقة والسد وسروج والحصية وتل مضيق بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.