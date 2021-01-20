بعد استهداف منزل “الضبع” في الشحيل يوم أمس.. مجهولون يفجرون منزل عنصر في قسد بريف دير الزور

بعد استهداف منزل “الضبع” في الشحيل يوم أمس.. مجهولون يفجرون منزل عنصر في قسد بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين عمدوا يوم أمس الثلاثاء إلى تفجير منزل عنصر ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وذلك عبر وضع عبوة ناسفة في المنزل الواقع ضمن قرية السجر في ريف دير الزور، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن مجهولين استهدفوا بقذائف “الآربيجي”، منزل قيادي في قوات سوريا الديمقراطية يلقب بـ”الضبع”، وذلك في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة عنصر حراسة يتبع لـ”قسد” بجراح متعددة.

وفي سياق ذلك، قام عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في حاجز “مشفى الجزيرة” القريب من منزل القيادي المستهدف، بإطلاق النار بشكل عشوائي.