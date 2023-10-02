بعد استهداف مواقع قرب الحدود السورية- العراقية.. انفجار عنيف في قاعدة عسكرية تتمركز ضمنها ميليشيات موالية لإيران بريف دير الزور

بعد استهداف مواقع قرب الحدود السورية- العراقية.. انفجار عنيف في قاعدة عسكرية تتمركز ضمنها ميليشيات موالية لإيران بريف دير الزور

محافظة دير الزور: دوى انفجار عنيف في منطقة كتيبة الرادار في قمة جبل هرابش بريف دير الزور، تزامنا مع تحليق طائرات حربية مجهولة في سماء المنطقة.

وتتمركز ضمن الكتيبة قوات عسكرية جوية تابعة للنظام وميليشيات موالية لإيران، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر المادية والبشرية في الموقع المستهدف.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن 3 انفجارات دوت في مواقع للميليشيات الإيرانية بمنطقة الحميضة بالبوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن استهداف طائرات حربية مجهولة لتلك المواقع، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية في المواقع المستهدفة.

وتنتشر الميليشيات الإيرانية في المنطقة آنفة الذكر، حيث تتنقل من العراق إلى سوريا وبالعكس من منافذ غير شرعية.

ودوى انفجار منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء 5 أيلول الفائت، هزّ أركان مدينة دير الزور ناجم عن استهداف طائرة مسيرة مجهولة المصدر قد تكون “إسرائيلية” أو لقوات “التحالف الدولي”، منزلاً تتخذه الميليشيات الإيرانية لتخزين أسلحتها في حي العمال بمدينة دير الزور، مما أدى لتدميره بالكامل، وسط هرع سيارات الإسعاف إلى المكان.