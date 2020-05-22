بعد استيلائها على أملاك المهجرين في مناطق “نبع السلام”.. الفصائل الموالية لتركيا تفرض ضريبة على المحاصيل الزراعية لمن تبقى في المنطقة

فرضت الفصائل الموالية لتركيا على المزارعين وأصحاب الأراضي الذين رفضوا الخروج من مناطقهم وأعلنوا الولاء لتلك الفصائل بغرامة وقدرها 7 أكياس من محصولي القمح والشعير.

ووفقا لمصادر المرصد السوري أبلغ فصيل الحمزات مخاتير وأعيان القرى التي تخضع لنفوذها في مناطق “نبع السلام” بتسليم الضرائب إلى أقرب مقر للفصيل، في مناطق تل أبيض ورأس العين.

وهدد عناصر الفصيل في حال رفض المزارعون البلاغ بحرق ما تبقى من محاصيلهم وأخذ نسبة أكبر.

وكانت الفصائل استولت على جميع الأراضي الزراعية التي لم يتم إثبات ملكيتها من قبل المواطنين المتبقين في المنطقة. وبذلك استولت الفصائل الموالية لتركيا على جميع الأملاك التي هجرت أصحابها عملية “نبع السلام”.

وكان المرصد السوري رصد، أيار/مايو، استيلاء الفصائل الموالية لتركيا على القمح والمحاصيل الزراعية، التي تركها أصحابها في مناطق “نبع السلام”، حيث استولت الفصائل الموالية لتركيا على حقول القمح والشعير في قرية ريحانية وداودية ملا في ريف تل تمر، وبعيرير وقاسمية ومحمودية الواقعة ضمن المنطقة بين أبو رأسين (زركان) وتل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإزيديين بريف رأس العين.