بعد استهداف أكبر القواعد الأمريكية بسورية.. انفجارات تهز مناطق الميليشيات الإيرانية في بادية الميادين

استهدفت المجموعات المدعومة من إيران حقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

بالتزامن مع استهداف القاعدة، دوت انفجارات ضمن مناطق الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور، ناجمة عن ضربات جوية لقوات التحالف الدولي على مزار عين علي في بادية الميادين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 116 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 33 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—31 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة