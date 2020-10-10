بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن نحو 10 قتلى.. هيئة تحرير الشام تفرض حظراً للتجوال في بلدة تلعادة شمالي إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفع تعداد قتلى هيئة تحرير الشام جراء العملية الأمنية في بلدة تلعادة إلى 5 عناصر، بالإضافة إلى وجود جرحى بحالات خطيرة.

ورصد المرصد السوري، مساء اليوم، توقف القتال بين عناصر هيئة تحرير الشام من جهة، وخلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أُخرى، في منطقة تلعادة شمالي إدلب عند الحدود الإدارية مع ريف حلب الغربي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فقد تمكن عدد من أفراد الخلية الفرار من القرية، بينما لا يزال بعضهم مختبئين فيها.

وفي سياق ذلك، فرضت هيئة تحرير الشام حظراً للتجوال، وأعلن جهاز الأمن العام التابع لـ”الهيئة” أن بلدة تلعادة منطقة عسكرية.

وأشار المرصد السوري، صباح اليوم، أن 4 عناصر من الخلية التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم من عناصر “تحرير الشام” داخل أحد المنازل، بالإضافة لمقتل عنصرين من الخلية أيضا خلال المعارك والاشتباكات العنيفة.