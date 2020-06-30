بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.. الفصائل تستعيد مواقعها في ريف إدلب 

تمكنت الفصائل من استعادة السيطرة على مواقعها في محور الرويحة بجبل الزاوية جنوب إدلب.

ورصد المرصد السوري، مساء اليوم، محاولة تقدم لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، بعد محاولة تقدم فاشلة لها، على قرية الرويحة جنوب إدلب، تزامنا مع تمهيد مدفعي وصاروخي عنيف، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على عدة منازل في القرية تراجعت عنها الفصائل جراء القصف المدفعي المركز.

وكانت قوات النظام قصفت، تجمعات الفصائل على محاور جبل الزاوية وسفوهن وبينين وفليفل وكنصفرة وشنان في ريف إدلب، والزيارة والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل تجمعات قوات النظام في قرية الدانة وريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.