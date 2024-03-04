بعد اشتباكات ومحاولة تسلل لفصائل “الجيش الوطني”.. القوات التركية تقصف 5 قرى بريف منبج

محافظة حلب: قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ عقيل بريف حلب الشمالي، بالمدفعية وقذائف الهاون، قرى الكاوكلي وكورهيوك وقرط ويران والصيادة واليالانلي ضمن مناطق قوات جبهة الأكراد بريف منبج.

ودارت اشتباكات، ظهر اليوم، بين قوات جبهة الأكراد من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة لمواقع الأولى على محاور قرية البوغاز بريف منبج شرق محافظة حلب.

واستخدم خلال الاشتباكات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتوازي مع قصف مدفعي على مناطق السيطرة بين الطرفين، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عدد من العناصر.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى أن القوات التركية قصفت بقذائف الهاون قرية عون الدادات بريف منبج ضمن مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري.