بعد اعتراضها.. ضابط في قوات النظام يهدد بحرق دورية أمريكية في حال عادت إلى ريف تل تمر

هدد ضابط في قوات النظام دورية أمريكية بالحرق في حال عادت إلى المنطقة، أثناء تواجدها في قرية منسف تحتاني في ريف تل تمر، يوم أمس.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الضابط برتبة نقيب من مرتبات اللواء 53 المتواجد في قرية منسف التحتاني.

ورصد المرصد السوري، أمس، عودة دورية أمريكية إلى مدينة تل تمر، بعد اعتراضها من قبل موالين لقوات النظام في قرى السيباط وتل شاميران ومنسف تحتاني في ريف محافظة الحسكة، حيث تجمهر العشرات من الأهالي وقوات النظام في تلك القرى، وعبروا عن رفضهم للقوات الأمريكية وطالبوهم بالخروج من قراهم.