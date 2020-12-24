بعد اعتصام أهالي عين عيسى أمام القاعدة الروسية.. رتل عسكري روسي يصل مطار القامشلي قادماً من عين عيسى

توجه رتل عسكري للقوات الروسية، اليوم، إلى مطار القامشلي قادماً من عين عيسى عبر طريق الـ”m4″، وتتألف القافلة من 20 عربة، تحمل معدات عسكرية ولوجستية لإمداد النقاط الروسية المنتشرة في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، يوم أمس، اعتصاماً نفذه أهالي وسكان عين عيسى بريف الرقة الشمالي، أمام القاعدة الروسية في المنطقة، تنديداً بالصمت الروسي إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة من قصف واشتباكات يومية، بالإضافة للمساعي التركية بشن عملية عسكرية واسعة على المنطقة.