بعد اعتقال دام 5 أشهر بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي”.. هيئة تحرير الشام تفرج عن مسؤول أمني في إدلب

محافظة إدلب: أفرجت هيئة تحرير الشام عن المسؤول الأمني العام لمدينة إدلب وريفها، ويشغل منصب مدير منطقة إدلب، بعد 5 أشهر من الاعتقال بتهمة العمالة لصالح “التحالف الدولي”، حيث شهدت مدينة إدلب إطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة والثقيلة من قبل العناصر الموالين له.

يشار بأن المسؤول الأمني يتهم بارتكاب عمليات تعذيب بحق المناهضين لهيئة تحرير الشام من مدنيين وعسكريين من فصائل “الجيش الحر”، منذ سنوات عديدة إبان تسميتها بـ “جبهة النصرة”.

ويأتي ذلك في ظل استمرارها بالإفراج عن مزيد من المعتقلين في سجونها بعد حملات اعتقال طالت العشرات من المدنيين والعسكريين.

وأشار المرصد السوري في 8 شباط الجاري، إلى أن هيئة تحرير الشام أفرجت عن 5 من عناصرها الذين كانت قد اعتقلتهم في أوقات سابقة بتهمة العمالة لجهات خارجية مثل “التحالف الدولي” وقوات النظام”