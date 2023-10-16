بعد اعتقالهم بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية.. السلطات التركية ترحل 31 لاجئ سوري من أراضيها

أقدمت السلطات التركية على اعتقال 31 لاجئ سوري في منطقة إنيغول بولاية بورصة التركية بعد مداهمة أحد المنازل التي كانوا يتواجدون فيها يتهمة الدخول بطريقة غير شرعية، حيث جرى نقلهم إلى الحدود السورية – التركية لترحيلهم قسراً إلى سوريا.

وفي 26 أيلول الفائت رحلت السلطات التركية 20 شخصاً الى مدينة رأس العين عبر معبر “جيلان بينار” ضمن منطقة “نبع السلام” وذلك بعد إجبارهم على وضع بصماتهم على ورقة بأنهم عادوا بشكل طوعي إلى سوريا، وتمكن أحد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من الوصول الى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، وأكد بأنه وعند وصولهم إلى معبر راس العين تم الاستيلاء على ما يملكلون من أموال وهواتف نقالة وامتعة، ومن ثم نقلهم إلى مدرسة كانت مليئة بالأشخاص سابقاً، مضيفاً بأنه تواصل مع أهله واتفقوا مع أحد المهربين وقاموا باخراجه من رأس العين لقاء مبلغ مالي قدره 2000 دولار أمريكي.