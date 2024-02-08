بعد اعتقالهم بتهمة العمالة لصالح “جهات خارجية”.. هيئة تحرير الشام تفرج عن 5 من عناصرها في إدلب

محافظة إدلب: أفرجت هيئة تحرير الشام اليوم عن 5 من عناصرها الذين كانت قد اعتقلتهم في أوقات سابقة بتهمة العمالة لجهات خارجية مثل “التحالف الدولي” وقوات النظام”، ويأتي ذلك في ظل استمرارها بالإفراج عن مزيد من المعتقلين في سجونها بعد حملات اعتقال طالت العشرات من المدنيين والعسكريين.

وفي 2 شباط الجاري، أفرجت هيئة تحرير الشام عن 6 من عناصرها الذين كانوا معتقلين في سجونها بتهمة العمالة، و”التخابر لصالح جهات خارجية”، ويأتي ذلك ضمن حملة الإفراجات الجماعية التي تنفذها هيئة تحرير الشام.

وأشار المرصد السوري في 30 كانون الثاني الفائت إلى أن هيئة تحرير الشام أفرجت عن أحد الإعلاميين بعد 9 أشهر من الاعتقال وكان قد اعتقل بتهمة انتمائه لـ”حزب التحرير” المناهض لـ”الهيئة” وتزامن الإفراج عن الإعلامي بعد حملة الاعتقالات التي نفذها الجهاز الأمني، طالت قيادات ومحققين كانوا سببا في اعتقال العديد من أعضاء وعناصر “حزب التحرير” إضافة إلى عناصر وقيادات في الهيئة.