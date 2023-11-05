بعد اعتقال دام 3 سنوات.. استشهاد شاب من ريف دير الزور تحت وطأة التعذيب داخل سجن صيدنايا “سيء الصيت”

محافظة دير الزور: استشهد شاب تحت وطأة التعذيب داخل أقبية سجن صيدنايا “سيء الصيت”، بعد اعتقال دام لمدة 3 سنوات، وينحدر الشاب من بلدة الشنان ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، ويشار بأن الشاب كان عنصر سابق في صفوف “الجيش الحر”.

وبذلك، يرتفع إلى 32 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2023، من ضمنهم سيدة ، و1 من العناصر المنشقين عن قوات النظام وعنصر من الأمن العسكري التابع للنظام، وعنصر في فصيل محلي بالسويداء، ومراسل حربي في قوات النظام، وعنصر سابق في الجيش الحر