بعد اعتقالها لـ7 أشخاص في ريف تل أبيض.. الفصائل الموالية لأنقرة تعتقل 4 رجال بريف رأس العين (سري كانييه)

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لأنقرة عمدت اليوم الأربعاء إلى اعتقال 4 أشخاص في قرية مناجير، الخاضعة لسيطرتها جنوب مدينة رأس العين (سري كانييه) في ريف الحسكة، حيث جاءت عملية الاعتقال بعد مداعمة قوة عسكرية من الفصائل للقرية.

وأشار المرصد السوري اليوم الأربعاء، أن القوات التركية برفقة فصيل أحرار الشرقية، داهمت منازل المواطنين في قرية الزيدي التابعة لبلدة سلوك بريف تل أبيض ضمن مناطق “نبع السلام” شمالي الرقة، واعتقلت 7 مواطنين من عشيرة البدو، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطيّة، وكسر عناصر الفصائل الموالية لتركيا محتويات المنازل وسرقوا مواشي وبعض من حلي النساء في القرية.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا مدعومة بمدرعات وقوات التركية قد طوقت، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، قرية القيصرية شرقي ناحية تل أبيض ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي، وشنت حملة اعتقالات طالت 4 مواطنين من عشيرة الهنادة بتهمة حيازتهم على أسلحة ثقيلة في القرية، إضافة إلى اتهامهم بقتل عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.