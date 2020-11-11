بعد اعتقالها للرئيس السابق أواخر أيلول الفائت.. قسد تُعين “رئيساً مشتركاً جديداً لمكتب الدفاع الذاتي بمجلس دير الزور المدني”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية، قامت بتعيين القيادي بمجلس ديرالزور العسكري (محمد جبر الرحيم)، “رئيساً مشتركاً لمكتب الدفاع الذاتي بمجلس دير الزور المدني”، وذلك بدلاً من الرئيس السابق (النقيب محمد الحسن)، المعتقل في سجون قسد منذ أواخر أيلول الفائت، بتهمة “التحريض على الأكراد، بالإضافة لرفضه الدائم على سيطرة الكوادر على مفاصل القيادة وعدم قدرته إصدار أي قرار أو أمر دون العودة إليهم وتحدثه العلني عن تهميش دور العرب بشكل متعمد “.

يذكر أن (الرحيم) سبق وأن قاتل ضمن الفصائل المقاتلة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” بريف ديرالزور الشرقي، قبل أن يتوجه إلى مناطق سيطرة النظام السوري بعد سيطرة التنظيم على منطقة الشعيطات، ليقوم النظام باعتقاله لمدة شهرين قبل أن يخرج بوساطة جيش العشائر الذي شكله مجموعة من ابناء الشعيطات، عقب ذلك قاتل محمد الرحيم إلى صفوفهم -أي جيش العشائر- لأشهر قبل أن يتوجه إلى القامشلي ومنها إلى مدينة الحسكة بمساعدة قوات النخبة السورية، ثم استقر في ريف حلب، ومع بداية عمليات قوات سورية الديمقراطية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” بمحافظة الحسكة، انضم إلى مجلس ديرالزور العسكري ليصبح نائب قائد مجلس ديرالزور العسكري و قائد عسكري لساحة هجين.

ونشر المرصد السوري في 28 من شهر أيلول الفائت، أن الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت القائد المشترك للدفاع الذاتي في دير الزور، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، دون توضيح أسباب اعتقاله حتى اللحظة، وينحدر القائد المشترك للدفاع الذاتي من بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي، وهو نقيب منشق عن قوات النظام.