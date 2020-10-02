بعد اعتقالها نحو 20 متظاهراً في رأس العين.. فرقة “السلطان مراد” تُروج على أنهم عناصر إرهابية ومسؤولين عن تفجيرات المنطقة

أعلنت فرقة السلطان مراد الموالية لتركيا، صباح اليوم، عن اعتقال مجموعة “إرهابيين” ومسؤولين عن التفجيرات في المنطقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المعتقلين مدنيين من أهالي بلدة رأس العين وريفها، اعتقلتهم الفصائل الموالية لتركيا أثناء المظاهرات الشعبية ضد انتهاكاتها.

وجاء ذلك بعد مطالبة الأهالي بأبنائهم المعتقلين قبل أيام، في محاولة من الفصائل الموالية لتركيا قمع المظاهرات والاحتجاجات التي تتوسع إلى مناطق أخرى ضمن منطقة “نبع السلام”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 29 أيلول الفائت، اعتصاماً ضم عشرات النساء أمام المجلس المحلي في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، لمطالبة الفصائل الموالية لتركيا بالإفراج عن أزواجهن وأبنائهن الذين اعتقلتهم الفصائل الموالية لتركيا خلال يومين من الاحتجاجات والمظاهرات ضد انتهاكات تلك الفصائل في قرى ذياب وحليوة وقاطوف في ريف رأس العين.

مصادر المرصد السوري أفادت، بأن الفصائل الموالية لتركيا اعتقلت ما يقارب 20 مدنياً من قرى جرجب وحليوة وذياب وقاطوف ومضبعة، واقتادتهم إلى سجون فصيل سليمان شاه العامل في منطقة “نبع السلام”.