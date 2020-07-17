بعد اعتقالهما وحذف الأشرطة المصورة.. فيلق الشام يفرج عن ناشطين اثنين تابعا إغلاق المعابر مع عفرين إعلاميا

أفرج عناصر فيلق الشام عن ناشطين إعلاميين اثنين بعد ساعات من اعتقلهما بالقرب من حاجز دير بلوط بالقرب من القاعدة العسكرية التركية، أثناء تغطيتهما الإعلامية لإغلاق المعابر مع منطقة عفرين بدون إذن مسبق وتنسيق مع الفصائل المسيطرة هناك.

وأفرج عناصر الفيلق عنهما بعد حذف الأشرطة المصورة التي تم تصويرها.

وكانت إدارة معبري “الغزاوية” و”دير بلوط” قررتا إغلاق أبوابهما أمام المواطنين باستثناء العسكريين، بدأ من صباح اليوم الجمعة 17 تموز/يوليو، وحتى إشعار آخر، بسبب الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس “كورونا”.

وجاء القرار صادرا من فصيل فيلق الشام الذي يسيطر على تلك المعابر مع القوات التركية من جهة مناطق الفصائل الموالية لتركيا.