بعد اعتقالهم بتهمة العمالة لجهات خارجية.. “هيئة تحرير الشام” تفرج عن 6 من عناصرها بريف إدلب

محافظة إدلب: أفرجت هيئة تحرير الشام عن 6 من عناصرها الذين كانوا معتقلين في سجونها بتهمة العمالة، و”التخابر لصالح جهات خارجية”، ويأتي ذلك ضمن حملة الإفراجات الجماعية التي تنفذها هيئة تحرير الشام.

وأشار المرصد السوري في 30 كانون الثاني الفائت إلى أن هيئة تحرير الشام أفرجت عن أحد الإعلاميين بعد 9 أشهر من الاعتقال وكان قد اعتقل بتهمة انتمائه لـ”حزب التحرير” المناهض لـ”الهيئة” وتزامن الإفراج عن الإعلامي بعد حملة الاعتقالات التي نفذها الجهاز الأمني، طالت قيادات ومحققين كانوا سببا في اعتقال العديد من أعضاء وعناصر “حزب التحرير” إضافة إلى عناصر وقيادات في الهيئة.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن هيئة تحرير الشام تواصل عمليات الإفراج عن المساجين والموقوفين لليوم الرابع على التوالي، وبلغ عدد الذين أفرجت عنهم “الهيئة” ما يقارب 80 شخصا خلال 4 أيام، حيث كانت الدفعة الأولى في 26 كانون الثاني، ولا تزال تفرج عن آخرين على دفعات بشكل يومي.

ومن بين الذين أفرجت عنهم 15 معتقلا قضوا سنوات وأشهر داخل السجن بتهم مختلفة، من ضمنهم قاضي محكمة خان شيخون و7 من أعضاء حزب التحرير.

الـ65 الآخرين هم من قيادات الصف الأول والثاني وعناصر في هيئة تحرير الشام.

وبالمقابل تواصل هيئة تحرير الشام وجهازها الأمني شن حملة اعتقالات بتهمة الانتماء لحزب التحرير، والتعامل مع “التحالف الدولي”، و”التخابر لصالح جهات معادية”، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية تطال مدنيين ضمن مناطق سيطرتها.