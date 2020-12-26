بعد اعتقالهم بتُهم مختلفة.. “قسد” تفرج عن 7 أشخاص من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت عن 7 أشخاص من أبناء بلدة الشحيل بريف دير الزور، ممن اعتقلتهم خلال فترات زمنية متفاوتة بحجج مختلفة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية عمدت فجر اليوم الجمعة إلى مداهمة قرية أبو النيتل، الواقعة بريف دير الزور الشمالي، واعتقلت 7 أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى اللحظة، وقالت مصادر المرصد السوري أن جميع المعتقلين من المدنيين، كما تابعت قسد حملتها التي امتدت إلى قرية النملية المجاورة لأبو النيتل ومنها تابعت إلى بادية المنطقة، دون معلومات عن نتائج الحملات هناك.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن قوات سوريا الديمقراطية عمدت إلى مداهمة حي الكتف، ضمن بلدة الشحيل الواقعة بريف دير الزور الشرقي، وحاولت اعتقال شخص من المنطقة، إلا أن الأخير حاول الفرار أثناء المداهمة، لتقوم قسد بإطلاق النار عليه ما أدى لإصابته بجراح خطرة نقل على إثرها المشفى ليفارق الحياة هناك متأثراً بجراحه، يذكر أن القتيل يعمل ضمن معابر التهريب المائية بين مناطق قسد ومناطق النظام السوري.