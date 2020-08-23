بعد اعتقالهم وإهانتهم أثناء التحقيق.. “قسد” تفرج عن مسن ومدرس في ريف دير الزور الشرقي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت صباح اليوم قرية “الكسار” الواقعة قرب مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، واعتقلت رجل مسن ومدرس ومن ثم أطلقت سراحهم بعد أن تعرضوا للإهانة أثناء عملية التحقيق معهم.

واعتقل عناصر من القوات الأمريكية و”قسد”، يوم أمس، عنصرا سابقا في قوات سوريا الديمقراطية بعد انشقاقه عن تنظيم “الدولة الإسلامية”، من المكان الذي يعمل به بالقرب من جسر مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، واقتادوه إلى منزله في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة بعد تفتيش منزله.

يذكر أن المعتقل كان عنصرا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل انخراطه في صفوف “قسد” ثم اعتزل بعد سجنه وتعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة في قرية الرز.

ويتواصل الانفلات الأمني ويتركز في ريف دير الزور ضمن مناطق نفوذ “قسد”، حيث تنشط خلايا “التنظيم” التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والنقاط الأمنية هناك.