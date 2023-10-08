بعد اعتقاله قرابة الأسبوع.. استشهاد مواطن تحت وطأة التعذيب في أحد سجون النظام بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: استشهد مواطن يعمل موظفا في مديرية التربية بمدينة دير الزور تحت وطأة التعذيب في أحد سجون النظام الأمنية والذي أدى لإصابته بجلطة دماغية، بعد أن اعتقلته الأجهزة الأمنية منذ قرابة الأسبوع لأسباب مجهولة من مكان عمله في المديرية، فيما سُلمت جثته لذويه.

وتستمر الأجهزة المرتبطة بالنظام بتعذيب المعتقلين بشتى الوسائل، في ظل غياب دور الجهات المعنية في إيصال صوت المعتقلين إلى العالم وإيلاء هذا الملف أهمية.

وبذلك، يرتفع إلى 29 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2023، من ضمنهم 1 من العناصر المنشقين عن قوات النظام وعنصر من الأمن العسكري التابع للنظام، وعنصر في فصيل محلي بالسويداء، ومراسل حربي في قوات النظام.