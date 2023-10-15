بعد اعتقاله مصابا.. وفاة مواطن “مطلوب” قاوم دورية أمنية لـ”قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارق مواطن من أبناء بلدة العزبة بريف ديرالزور الشمالي حياته، اليوم، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء مقاومته عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية كانت بمهمة أمنية لاعتقاله مع مطلوبين، يوم أمس في بلدة العزبة، تتهمهم “قسد” بالهجوم على بئر “الحمادة النفطي”.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلوا 4 مطلوبين بعد مداهمة منزلهم والاشتباك معهم، على خلفية اتهامهم بالهجوم على أحد أكبر حقول النفط بئر “الحمادة النفطي” في بلدة العزبة شمال ديرالزور.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن المطلوبين قاوموا عناصر الدورية، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح قبل أن يتم اعتقاله.