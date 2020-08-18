بعد اعتقاله مع 3 آخرين.. هيئة تحرير الشام تعدم شابا في محافظة إدلب 

نفذت هيئة تحرير الشام حكما بالإعدام بحق شاب من أبناء كفرسجنة في ريف إدلب، بتهمة العمل لصالح قوات النظام.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الشاب انشق عن جيش النظام قبل سنوات، واعتقلته هيئة تحرير الشام مع 3 أشخاص في وقت سابق.

وطالبت “الهيئة” ذوي الشاب بمبلغ 25 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه لكنهم رفضوا.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أبلغت، في 3 حزيران الفائت، أن “هيئة تحرير الشام”، نفذت حكم الإعدام “القصاص” بحق شخصين، أحدهما من أبناء مدينة سلقين، والآخر من أبناء إحدى القُرى المجاورة لسلقين الواقعة عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون، لارتكابهما جريمة قتل سابقة بحق بائع محروقات ينحدر من أبناء محافظة حماة.

ونشر المرصد السوري في الـ11 من يونيو المنصرم، أن هيئة تحرير الشام نفذت حكما بالإعدام، بحق قيادي منشق عن تنظيم “الدولة الإسلامية”.