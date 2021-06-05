بعد اعتقاله من جامعة حلب منذ 6 سنوات.. استشهاد شاب من أبناء الرقة تحت وطأة التعذيب في معتقلات النظام السوري

وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب تحت التعذيب في أقبية النظام السوري، من أبناء قرية الصفصاف التابعة لمدينة الطبقة في ريف الرقة، بعد اعتقاله منذ نحو 6 أعوام خلال دراسته من جامعة حلب.

ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16260 مدني وثقهم “المرصد السوري” بالأسماء، هم:16071رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، وكان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.