بعد اعتقاله نحو عام.. هيئة تحرير الشام تسلم جثة مواطن متهم بأعمال السحر والشعوذة إلى ذويه في ريف حلب

محافظة حلب: سلمت هيئة تحرير الشام جثة مواطن من منطقة الأتارب بريف حلب الغربي،كان معتقلًا لديها منذ نحو عام، بعد إصدار حكم الإعدام بحقه قبل أيام، بتهمة التعامل بالسحر والشعوذة، فيما قالت مصادر محلية أن المواطن توفي بالسجن نتيجة نوبة قلبية ولم تنفذ هيئة تحرير الشام حكم الإعدام بحقه، بينما أكدت مصادر أخرى لـ”المرصد السوري” تنفيذ الحكم والتستر عليه خوفًا من بطش هيئة تحرير الشام التي تحاول إخفاء فكرها الجهادي والظهور بمظهر الفصيل المعتدل.

وتطلق المحاكم الشرعية التابعة لهيئة تحرير الشام أحكامها مثل الإعدام والرجم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بينما تنتشر فيها الفساد والمحسوبية، إضافة إلى إطلاق قانون العقوبات المالية ودفع الغرامات الكبيرة في حال مخالفة أوامرها.