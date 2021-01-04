بعد اعتقاله وتعذيبه.. “فرقة الحمزة” تفرج عن مواطن عفريني اعترض على قطع أشجاره

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفرجت فرقة الحمزة الموالية لتركيا، مساء اليوم، عن مواطن عفريني بعد اعتقاله نحو 48 ساعة، لاعتراضه على قطع عناصر الفصائل الموالية لتركيا أشجار الزيتون التي يملكها، في قرية بابليت التابعة لناحية جنديرس غربي عفرين، حيث قطع عناصر الفصائل مايقارب الـ70 شجرة من أرضه، كما قطعوا نحو 150 شجرة يملكها أشقائه.

يذكر أن المواطن تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله في مقر فرقة الحمزة في قرية ماراتي بريف عفرين.

وكان قد أُصيب طفل من مهجري الغوطة الشرقية بعدة رصاصات طائشة، بعد نشوب خلاف بين مجموعتين عسكريتين تابعتين لـ”فرقة الحمزة” داخل مدينة عفرين شمالي غربي حلب، تطور لإشهار السلاح وإطلاق النار بشكل عشوائي فيما بينهم.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن إطلاق النار وقع بين المجموعتين جراء خلافهم على تقاسم إتاوات تهريب الأشخاص بين مناطق النظام ومن ثم إلى عفرين وتركيا.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا لاتزال تعتقل عائلة عفرينية مؤلفة من 4 أشخاص بينهم قاصر، منذ نحو شهر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن فصيل فرقة الحمزة الموالي لتركيا اعتقل أفراد العائلة، من منزلهم في حي المحمودية بمدينة عفرين مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت، وتم تسليمهم لـ“الشرطة العسكرية”، دون معرفة التهم الموجهة لأفراد العائلة، وسط مصير مجهول يلاحقهم.