بعد اعتقاله 7 سنوات.. استشهاد ضابط طيار تحت وطأة التعذيب في سجون قوات النظام 

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإستشهاد ضابط طيار برتبة عقيد في سجون النظام السوري، بعد أن اعتقله النظام قبل سبع سنوات بتهمة محاولة الانشقاق “الفرار الخارجي”.

وينحدر الضابط من بلدة ترمانين شمالي إدلب قرب الحدود مع لواء إسكندرون.

وتواصل معتقلات النظام السوري حصد أرواح السوريين على يد الأجهزة الأمنية بأساليب مختلفة، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد شاب من أبناء بلدة قرفا بريف درعا، تحت التعذيب داخل معتقلات النظام عقب اعتقاله منذ نحو عامين.

يذكر أن الشاب من المنشقين عن قوات النظام وعمد إلى إجراء “تسوية ومصالحة” بعد سيطرة النظام على درعا.

ووثق المرصد السوري استشهاد 16227 مواطناً وهم: 16038 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات.