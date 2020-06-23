بعد اعتقال “البريطاني” من قبل هيئة تحرير الشام.. مظاهرة تطالبها بالإفراج عنه 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مظاهرة ضمت عدد من النساء والأطفال في منطقة أطمة بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون، تطالب هيئة تحرير الشام بالإفراج عن “أبو حسام البريطاني”.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن هيئة تحرير الشام اعتقلت “البريطاني” في منطقة أطمة شمال إدلب، بسبب مناصرته ودعمه لـ”أبو العبد أشداء” المعتقل لدى تحرير الشام أيضا، وانضمامه في غرفة عمليات “واثبتوا”.

ويعتبر “البريطاني” أحد أبرز الشخصيات العاملة في “المجال الإغاثي” في الشمال السوري، ويدير منظمة تنشط في الشمال السوري، ومؤسس مدارس وجمعيات ومشاريع خيرية في مخيمات شمال إدلب.