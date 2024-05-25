بعد اعتقال “الهيئة” لمتظاهرين وناشطين.. دعوات شعبية لعصيان مدني في إدلب

محافظة إدلب: تجمع عشرات المواطنين، مساء أمس، في كل من كللي وسلقين وتفتناز في مظاهرة حاشدة ضد هيئة تحرير الشام ومتزعمها “الجولاني” للمطالبة بالمعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل عناصر “الهيئة”، بعد إعلان وزير الداخلية في “حكومة الإنقاذ” عن إحالة الموقوفين على خلفية المظاهرات للقضاء.

كما تجمع عشرات المواطنين في مدينة بنش في اعتصام مفتوح للمطالبة بالمعتقلين الجدد أيضا.

ودعا ناشطون و”تجمع الحراك السلمي في إدلب” عقب اعتقال “الهيئة” للعديد من الناشطين، وقف كل قنوات التواصل والحوار مع الجهات العسكرية وأصحاب المبادرات، ودعوا إلى عصيان مدني سلمي شامل يبدأ من صباح اليوم السبت.

ودعوا أيضا، لمظاهرات حاشدة في كل المناطق واعتصام ينفذ بالسيارات على طريق إدلب- سرمدا مدته ساعة يومياً، إضافة إلى مظاهرات عند معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا مع تنفيذ إضراب عام وإغلاق المحال التجارية في المنطقة.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام اعتقل اليوم أحد الناشطين في مدينة إدلب، كما أقدم عناصر جهاز الأمن العام على اعتقال ناشط وفنان تشكيلي في المدينة على خلفية المشاركة في المظاهرات الشعبية التي خرجت مطالبة بإسقاط “الجولاني”، متزعم “الهيئة”، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين اليوم إلى 4 في إدلب وريفها.

و عمد عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام اليوم إلى اعتقال مواطن تتهمه بالتحريض على خروج المظاهرات المطالبة بإسقاط “الجولاني”، متزعم “الهيئة” في بلدة الفوعة بريف إدلب، كما اعتقل جهاز الأمن العام مواطن آخر متهم بأنه أحد منظمي المظاهرات في بلدة بنش شمالي إدلب، وجرى اقتيادهما لجهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.