بعد اعتقال دام أكثر من أسبوع بتهمة التحريض ضد “قسد”.. الأخيرة تفرج عن أمين شعبة رأس العين

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، أن قوات سوريا الديمقراطية، أطلقت سراح أمين شعبة رأس العين، وذلك بعد اعتقاله منذُ أكثر من أسبوع من منطقة أبو رأسين، بتهمة “تحريض الأهالي للخروج بمظاهرات ضد قوات سوريا الديمقراطية”

المرصد السوري أشار يوم أمس إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أطلقت سراح المعلمين الـ 8 التي كانت قد اعتقلتهم قبل أيام، من بلدة كركي لكي الواقعة في منطقة رميلان بريف القامشلي، بسبب تقديمهم دروس خاصة للمناهج التعليمية التابعة للنظام ، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن إطلاق سراح المدرسين جاء بعد تدخل وجهاء وأعيان المنطقة لـدى “الأسايش” التي قامت بدورها بتوقيعهم على تعهدات بعدم إعطاء دروس تعليمية للطلاب من مناهج النظام السوري.

المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى أن “الأسايش” أفرجت عن المعلمين الذين اعتقلتهم في مدينة عامودا بريف الحسكة، قبل أيام، بتهمة تقديم دروس خاصة في المناهج التعليمية التي يعتمدها النظام السوري، وذلك بعد اعتقالهم نحو أسبوع، حيث تعهد المعلمون بالتوقف عن تعليم مناهج النظام التعليمية في منازلهم، فيما لا يزال معلمين آخرين من مدينة الرميلان “كركي لكي” معتقلين لدى “الأسايش” لذات التهمة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 10 شباط، تظاهرة خرج بها عشرات الطلاب في مدينة عامودا، للمطالبة بإطلاق سراح المدرسين المعتقلين من قِبل قوات سوريا الديمقراطية.

المرصد السوري أشار، في 9 شباط، إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” اعتقلت على مدار اليومين المنصرمين، 8 مدرسين من بلدة كركي لكي الواقعة في منطقة رميلان بريف القامشلي، وذلك لقيامهم بإعطاء دروس من مناهج النظام، بالتزامن مع استمرارها باعتقال 4 مدرسين من مدينة عامودا، لذات السبب، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عدد من طلاب المدرسين المعتقلين من بلدة كركي لكي تظاهروا للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وفي الـ7 فبراير/شباط أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، اعتقلت 4 مدرسين من مدينة عامودا بريف الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن سبب الاعتقال جاء على خلفية قيام المدرسين بإعطاء دروس خاصة للطلاب في منازلهم من مناهج النظام.