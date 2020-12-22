بعد اعتقال دام أكثر من شهر.. “تحرير الشام” تفرج عن قيادي جهادي من تنظيم “حراس الدين”

بعد اعتقال دام أكثر من شهر.. “تحرير الشام” تفرج عن قيادي جهادي من تنظيم “حراس الدين”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هيئة “تحرير الشام” أفرجت عن قائد ميداني ضمن تنظيم “حراس الدين” المتهم بولاءه لتنظيم “القاعدة” يدعى “أبو الحسن الجسري”، حيث جرى اعتقاله من قِبل “تحرير الشام” لأسباب مجهولة منذ قرابة الـ 40 يوماً.

ونشر المرصد السوري في 14 ديسمبر /كانون الأول الجاري، أن هيئة “تحرير الشام” أفرجت عن عنصرين سجينين من مجموعة الجهادي “أبو يحيى الجزائري” القيادي السابق في تنظيم حراس الدين والذي أصبح يعمل مستقلاً بحسب مصادر المرصد السوري، حيث سلم العنصران نفسيهما بعد أن تكفل عناصر القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام بإعطائهم الأمان أثناء مداهمة قرية تلعادة بريف إدلب، وذلك قبل أكثر من شهرين.