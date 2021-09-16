بعد اعتقال زوجها مطلع أيلول الجاري.. اعتقال سيدة كُردية عند زيارتها لزوجها المعتقل لدى “الأمن السياسي” في عفرين

بعد اعتقال زوجها مطلع أيلول الجاري.. اعتقال سيدة كُردية عند زيارتها لزوجها المعتقل لدى “الأمن السياسي” في عفرين

محافظة حلب: مع استمرار مسلسل الانتهاكات بحق المواطنين الكُرد في مدينة عفرين من قِبل الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فرع “الأمن السياسي” التابع للمخابرات التركية في مدينة عفرين، اعتقل سيدة من أبناء قرية كروكا التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، وذلك عند زيارتها لزوجها الذي جرى اعتقاله على حاجز مدخل عفرين مطلع أيلول/سبتمبر الحالي لأسباب مجهولة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر أمس الأول، أن مسلحو “الجبهة الشامية” الموالية لأنقرة، اعتقلوا شاب من قرية قره بابا التابعة لناحية راجو في ريف مدينة عفرين شمالي غرب حلب، حيث طالب عناصر الفصيل ذوي المختطف فدية مالية مقدارها 5 ألاف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه.