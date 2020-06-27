بعد اعتقال عنصرين منه.. الفيلق الخامس يكشف عن خلية تعمل لصالح الميليشيات الإيرانية في ريف درعا 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات الفيلق الخامس اعتقلت عنصرين من عناصرها بتهمة التعامل والتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا للمصادر فإن العنصرين اعترفا على خلية كبيرة تعمل لصالح الحرس الثوري و”حزب الله” اللبناني.

وكان عناصر من الفيلق الخامس اعتقلوا العنصرين قبل أيام في مدينة الحراك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال شهدتها محافظة درعا، حيث اغتال مسلحون مجهولون أحد عناصر “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا، عبر إطلاق النار عليه أمام منزله في بلدة ناحتة شرقي درعا.