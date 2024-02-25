بعد اعتقال 6 منهم.. استخبارات قسد تلقي القبض على المزيد من أفراد خلية متهمة بالانتماء لخلايا “التنظيم” بمدينة الحسكة

محافظة الحسكة: ارتفع إلى 16 عدد أفراد الخلية الذين ألقي القبض عليهم من قبل الاستخبارات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ أول أمس في أحياء مدينة الحسكة، ووفقاً للمعلومات، فقد عثر بحوزتهم على أسلحة رشاشة وقنابل كانت معدة لتنفيذ هجمات واغتيالات في المدينة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اعتقال الاستخبارات التابعة لـ”قسد” ليلة أمس، خلية تتألف من 6 أشخاص، بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وتنفيذ عمليات اغتيال في مدينة الحسكة، وبحسب المعلومات فإن الأفراد ينحدرون من مدينة درعا، تمت مداهمة منزلهم، واقتيادهم إلى مركز أمني.